Aguardiente Tapa Roja del Tolima aumentaría de precio hasta un 42 % por el impuesto a los licores

Tolima

La gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Victoria Castillo, se mostró preocupada por el aumento del IVA a los licores contemplado en el Decreto 1474, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.

De acuerdo con Castillo, el posible incremento del 42 % en el precio de los licores, como consecuencia del aumento del IVA, podría disminuir las ventas hasta en un 30 %, lo que representaría una reducción equivalente en las transferencias que hace la Fábrica al departamento para inversiones en sectores como educación, salud y deporte.

“El año anterior tuvimos el privilegio de transferir más de $15.000 millones, y si aplicamos esta proporción, hay recursos importantes que se aproximan a los $5.000 millones en afectaciones anuales, es decir, que se dejarían de transferir”, puntualizó la gerente.

Castillo advirtió que el alza significativa en los precios de licores como el aguardiente Tapa Roja provocará que los clientes “busquen productos sustitutos” más baratos en el mercado.

“¿Por qué no tuvieron en cuenta el sentir de las regiones? Los recursos son de nosotros y ¿por qué vamos a poner en riesgo las pocas empresas que le quedan al país en materia de monopolio rentístico de licores? Hoy tenemos solo ocho fábricas produciendo y generando estos recursos para sus regiones”, expresó.

Así las cosas, el precio del aguardiente Tapa Roja del Tolima podría pasar, en promedio, de $45.000 a $64.000 por el incremento del IVA, sumado a un posible aumento del contrabando de licores, lo que podría agudizar aún más la posible crisis de las fábricas de licores.