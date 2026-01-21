“Seguro Fiscal” la propuesta del Gobernador de Nariño para enfrentar efectos de emergencia económica

Pasto-Nariño

Tras la reunión sostenida por los gobernadores del país con funcionarios del Ministerio de Hacienda, se concretó una ruta técnica para la implementación del Decreto 1474 de 2025 , esto a fin de evitar riesgo para las finanzas territoriales.

En consecuencia, el departamento de Nariño si implementará dicho acto administrativo contrario a lo que inicialmente se había manifestado por la Federación Nacional de Departamentos en un comunicado.

“El Decreto de Emergencia se aplica mientras la Corte Constitucional no disponga otra cosa. Nuestra responsabilidad no es desconocer la norma, sino garantizar que su aplicación no abra un hueco fiscal en los departamentos”, aseguró el gobernador Luis Alfonso Escobar, quién explicó los efectos del incremento tributario, señalando que no son homogéneos y dependen de la estructura económica de cada territorio.

Según Escobar, el mercado de licores tuvo un cambio significativo tras la apertura a la libre competencia, escenario que considera no fue plenamente contemplado en los estudios econométricos que respaldan el decreto.

El departamento de Nariño redujo las rentas por licores de 69 mil a 39 mil millones de pesos, con la entrada al mercado de licores de otras regiones del país, lo que obligó al departamento a realizar ajustes presupuestales responsables para proteger la inversión social.

A partir de este análisis, el mandatario de Nariño propuso un “seguro fiscal”: si la aplicación del decreto genera disminuciones en los ingresos departamentales frente a lo recaudado en 2025 más la inflación, la Nación compensará esa diferencia. Esta propuesta fue respaldada por el Ministerio de Hacienda y anunciada por el propio Gobierno Nacional al cierre de la reunión, aseguró.

Adicionalmente, Nariño logró que se incluyera un enfoque especial para los departamentos de frontera, donde el riesgo de contrabando y licor adulterado aumenta, planteando programas conjuntos de control que protejan la salud pública y las rentas territoriales.

El Gobernador Luis Alfonso Escobar, reiteró que esta postura no responde a un desacuerdo con el Gobierno Nacional, sino a una visión de corresponsabilidad fiscal. “Aportamos a resolver la situación macroeconómica del país, pero sin sacrificar los recursos que garantizan salud, educación y deporte en los territorios. Gobernar es anticiparse y proponer soluciones viables”, señaló.

¿Qué podría pasar con el contrabando de licores?

Los incrementos que tendría el licor, una de las principales rentas del departamento de Nariño, generan una alerta por el contrabando que llegaría principalmente a través de la frontera con Ecuador.

Paola Viteri, subsecretaria de rentas del departamento dijo a Caracol Radio que ante esto se fortalecerá la acción operativa para evitar este fenómeno.

De otra parte, explicó que las ventas de aguardiente Nariño, durante la cuarta enajenación logró una participación del 72%.

“Tenemos que tener en cuenta que la renta del departamento fue un porcentaje muy alto comparado con el del 2024 aproximadamente, de un 54%, lo que se traduce en cerca de 54 mil millones de pesos

Otra de las estrategias para enfrentar el impacto de la implementación del decreto es la puesta en el mercado del aguardiente de Nariño verde, de 24 grados.

Las rentas del departamento hoy se sostienen en buena parte de la venta de licor, cervezas y cigarrillo.