Secretaría de Educación de Cali define reubicación de estudiantes del colegio 20 de Julio en Cali

La Secretaría de Educación de Cali respondió a las quejas de profesores, estudiantes y padres de familia tras el anuncio del traslado de alumnos del colegio oficial 20 de Julio, luego de que la comunidad educativa manifestara no haber sido informada inicialmente sobre los lugares a los que serían reubicados y un supuesto cierre.

Aunque en una primera respuesta la Secretaría Distrital descartó el cierre total de la institución, se adelantaron varias mesas de trabajo y reuniones con representantes del colegio para buscar la mejor alternativa para los estudiantes de los grados 10 y 11, quienes debían ser reubicados debido a obras que se realizarán en parte de la infraestructura. Estas intervenciones son necesarias para cumplir la norma que restringe el uso de zonas ubicadas a menos de 30 metros de la ribera del río Cali.

Finalmente, la Secretaría de Educación informó que los estudiantes serán reubicados en la sede principal y en la sede Cristina Serrano. Esta decisión se tomó al interior de la Institución Educativa 20 de Julio con el fin de garantizar que los alumnos puedan iniciar clases el próximo 26 de enero.

La medida de redistribución obedece al riesgo que representan algunos espacios de la infraestructura y al cumplimiento de una sentencia de acción popular del año 2013, que obliga a restringir el uso de determinadas áreas del plantel.

“Hoy acordamos un plan de trabajo con toda la comunidad educativa de la Institución Educativa 20 de Julio. Ya sabemos la estrategia, cuáles aulas no van a estar disponibles y cómo va a ser la redistribución para que esta institución pueda cumplir con su proyecto educativo institucional, protegiendo la vida de toda la comunidad educativa”, aseguró la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas.

Entre tanto, María del Rosario Guevara, rectora de la Institución Educativa 20 de Julio, señaló que no habrá inconvenientes para el inicio del año escolar y que los estudiantes comenzarán clases el próximo 26 de enero con las mejores condiciones de seguridad.