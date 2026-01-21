Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 21
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy miércoles 21 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Cierre por optimización de redes en:
San Joaquín
Carrera 94 entre calle 16 hasta la 18
Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 9:00 am hasta las 9:00 pm. Carro tanque para abastecimiento de agua a los usuarios reparaciones de acueducto
Reparación de acueducto en:
Santa Teresita
Carrera 2B 14 oeste
ENERGÍA
Cambio de siete postes de concreto en:
Barrio el rodeo
Calle 11 con carrera 24D
Instalación de cable ecológico en:
Sector de la merced
Calle 42N entre avenida 3 hasta la avenida 3FN
Suspensión temporal del servicio de energía en estos sectores a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.
ALCANTARILLADO
Limpieza del canal oriental