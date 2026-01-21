Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 21

Hoy miércoles 21 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Cierre por optimización de redes en:

San Joaquín

Carrera 94 entre calle 16 hasta la 18

Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 9:00 am hasta las 9:00 pm. Carro tanque para abastecimiento de agua a los usuarios reparaciones de acueducto

Reparación de acueducto en:

Santa Teresita

Carrera 2B 14 oeste

ENERGÍA

Cambio de siete postes de concreto en:

Barrio el rodeo

Calle 11 con carrera 24D

Instalación de cable ecológico en:

Sector de la merced

Calle 42N entre avenida 3 hasta la avenida 3FN

Suspensión temporal del servicio de energía en estos sectores a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.

ALCANTARILLADO

Limpieza del canal oriental