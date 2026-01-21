Policía intensifica búsqueda de camionetas hurtadas en la vía Panamericana ante riesgo de atentados

La Policía Nacional intensificó las labores de investigación judicial y de inteligencia para ubicar las 17 camionetas hurtadas en la vía Panamericana la semana pasada, hechos que mantienen en alerta a las autoridades de Cali, Valle del Cauca y Cauca, ante el riesgo de que estos vehículos sean utilizados en acciones criminales o atentados contra la Fuerza Pública.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante encargada de la Regional No. 4 de la Policía, explicó que una vez se conoció el hurto, se activaron de inmediato los protocolos judiciales y operativos, incluyendo el despliegue del componente de Policía de Carreteras, en coordinación con la empresa propietaria de los automotores y el Ejército.

“Se activó el rastreo a través de los sistemas GPS, lo que ha permitido recolectar elementos materiales probatorios fundamentales para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables*, así como en la ubicación de los vehículos”, señaló la oficial.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la recuperación de dos tractocamiones, mientras que las 17 camionetas continúan siendo buscadas mediante planes candado, verificación de rutas, análisis de cámaras y labores de inteligencia en distintos corredores viales.

Las investigaciones se concentran inicialmente en estructuras armadas ilegales que delinquen en el corredor vial del Cauca, entre ellas los frentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. No obstante, la Policía aclaró que no se descarta la participación de otros grupos delincuenciales organizados, por lo que las indagaciones continúan abiertas.

De manera paralela, se activaron frentes de seguridad del transporte, redes de apoyo ciudadano y controles en zonas estratégicas, con el fin de establecer si los vehículos hurtados ingresaron a Cali, al Valle del Cauca o tomaron rutas alternas dentro del departamento del Cauca.

La Policía Nacional informó que se reforzaron las medidas de seguridad operativa para prevenir afectaciones contra la Policía y el Ejército, y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita evitar el uso de estos automotores en hechos terroristas o criminales.