“La calidad de la educación superior está en entredicho”: presidenta de ACRES por títulos falsos

El escándalo que involucra la obtención irregular de títulos profesionales está sacudiendo el sistema de educación superior en Colombia, poniendo en entredicho la meritocracia, la legalidad en el servicio público y la calidad de la educación. Las denuncias, que han sido documentadas públicamente y presentadas por el Congreso, revelan un patrón institucional que va más allá de casos aislados, afectando la legitimidad de entidades públicas y generando un profundo malestar en la sociedad colombiana.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACRES) manifestó que este hecho es “extremadamente grave” porque toca el corazón de tres aspectos fundamentales: la meritocracia, la legalidad en el servicio público y el respeto por millones de jóvenes colombianos.

Subrayó que obtener un pregrado en Colombia toma en promedio de 4 a 5 años, y un posgrado, entre 1 y 2 años adicionales, lo que hace que la situación sea gravísima, dolorosa y vergonzante para este gobierno".

La preocupación central radica en el papel del Ministerio de Educación, el que cuestionó por no ser riguroso en la acreditación de fundaciones y universidades. Describió la situación como una “clara muestra de corrupción” que genera un “problema enorme” para la legitimidad del propio Ministerio. Este escándalo pone en entredicho la calidad de la educación en Colombia, dejando “lesiones enormes al sistema educativo” y enviando un “pésimo mensaje al país”.

“Más de 20 personas vinculadas al menos a 16 entidades públicas”

Una de las críticas de la presidenta de ACRES hacia el Ministerio de Educación es su “falta de atención” frente a estas denuncias, que según indicó, “ya se venía denunciando desde hace un tiempo”. A la fecha, “medidas que permitan atender esos problemas” ni un “pronunciamiento serio y tajante” por parte de la entidad. Esta inacción contrasta con la actitud de la cartera en otros contextos donde, “violando la autonomía universitaria y por cálculo electoral”, ha intervenido “más de cinco universidades y más de cinco instituciones de educación superior” en el actual gobierno. Denunció que, mientras para unas cosas el Ministerio está “políticamente metido en las universidades”, no ejerce el control político necesario sobre la calidad educativa.

Además del caso de Juliana Guerrero, las denuncias configuran un fenómeno extendido. Se mencionó “más de 20 personas vinculadas al menos a 16 entidades públicas”, que habrían obtenido títulos profesionales de manera irregular. Esto, para Castañeda, constituye un “claro patrón institucional y no un error administrativo”.

La responsabilidad no recae únicamente en el Ministerio de Educación. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES también es señalado por tener una “responsabilidad clara” al “avalar” estas situaciones. Se mencionó que, en casos como los de la Fundación San José, muchos estudiantes terminan presentando Pruebas Saber, un requisito previo a la graduación, cuando ya poseen el título, lo que está siendo investigado. “La corrupción está extendida en todo este gobierno y en todas las entidades públicas”, lamentó.

Finalmente, la presidenta de la ACRES hizo un llamado a los actores para que “rechacemos las políticas de ánimo de lucro en las instituciones de educación superior y las presuntas irregularidades que han sido denunciadas en el Congreso”, calificándolas como un pésimo precedente que la academia y el país deben rechazar.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

Play/Pause Escucha 05:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia en desarrollo