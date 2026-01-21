En vilo la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema: no hubo consenso en la Sala Laboral

Imagen de referencia de justicia y logos de las cortes Constitucional y Suprema de Colombia. Fotos: Getty Images / X @CConstitucional y @CorteSupremaJ

Justicia

La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia quedó en veremos luego de que los magistrados de la Sala Laboral no lograron llegar a un acuerdo frente a los dos nombres que se disputan el cargo: Mauricio Lenis y Benedicto Herrera.

Ambos togados hacen parte de esa sala, pero Lenis llega con una posición institucional más fuerte. Durante el último año se desempeñó como vicepresidente del alto tribunal e incluso reemplazó de manera temporal al magistrado Octavio Tejeiro cuando culminó su periodo, en noviembre del año pasado. De acuerdo con los acuerdos internos, su nombre era el que estaba llamado a asumir la Presidencia de la corporación.

Lea además: Iván Mauricio Lenis es el nuevo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia

Sin embargo, la falta de consensos impidió que se concretara la elección. Tras la salida de Tejeiro, el magistrado Francisco Ternera, integrante de la Sala Civil, quedó encargado de la Presidencia de la Corte Suprema, mientras se define quién ocupará de manera definitiva el cargo que corresponde este año a la Sala Laboral.

El escenario actual se suma a una serie de presidencias recientes que han estado marcadas por alta visibilidad institucional. En 2020, el magistrado Gerson Chaverra Castro asumió la jefatura de la Corte en medio de un contexto complejo para la justicia, mientras que Octavio Tejeiro Duque, desde la Sala Laboral, lideró el tribunal hasta finales de 2024.