El Pulso del Fútbol, 21 de enero

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de vuelta de Superliga colombiana entre Santa Fe y Junior. Steven dijo: “Estamos a la expectativa de lo que pase con Santa Fe y Junior, el primer partido nos quedó debiendo y es un partido que para mí está muy mal programado. Ni los hinchas sabían que jugaban”. Sobre el tema César agregó: “Creo también que está muy mal programada, debería ser cuando los equipos ya estén mejor armados. Tendrían que buscarle una mejor fecha para que la gente acoja el torneo”.

