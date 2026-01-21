Dos personas fueron detenidas en Alemania por apoyar a milicias prorrusas en regiones de Ucrania

Foto de referencia de un soldado prorruso junto al cuerpo de un mercenario extranjero muerto en Ucrania. (Foto: Pierre Crom/Getty Images) / Pierre Crom

Dos personas fueron detenidas en Alemania por haber presuntamente facilitado desde 2016 el transporte de material militar, como drones, a milicias prorrusas en Donetsk y Lugansk, las dos regiones al este de Ucrania que están hoy en día anexionadas por Rusia, aunque no reconocidas internacionalmente.

Según la Fiscalía General del Estado alemana, a los dos hombres (un alemán y un ruso) se les imputa el delito de apoyo a una organización terrorista extranjera.

Además de drones, las autoridades afirman que los imputados transportaron también otro tipo de bienes, como productos médicos, para ser usados por las milicias prorrusas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, territorio capturado por Rusia desde su invasión en 2022.

Los detenidos pertenecían a una asociación que organizaba el transporte de este tipo de bienes, según la Fiscalía alemana.

Tanto el alemán como el ruso comparecerán el próximo jueves ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

La organización, conocida como ‘Friedensbrücke - Kriegsopferhilfe’ (Puente de Paz - Ayuda a las Víctimas de la Guerra), oficialmente recoge donaciones y transporta ayuda humanitaria a la población del Donbás. Según un comunicado emitido en 2025, negó haber adquirido material militar con fondos donados, pese a las acusaciones.

Donetsk y Lugansk: las regiones prorrusas del este de Ucrania

Donetsk y Lugansk son regiones que se han convertido en el epicentro de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ubicadas en el este del país, están controladas por Moscú, aunque el presidente Volodimir Zelenski y la comunidad internacional han rechazado tanto la invasión como la anexión de estos territorios.

Las fuerzas ucranianas y las milicias prorrusas se han disputado las regiones, ubicadas en el Donbás, desde 2014; a partir de 2022, cuando Rusia invadió nuevamente Ucrania, Moscú ha instaurado autoridades aliadas a Vladimir Putin en esos territorios.

Con información de EFE.