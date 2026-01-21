Derrame de látex en río del Tolima dejó sin servicio de agua potable a más de 100 mil habitantes

Tolima

El volcamiento de una tractomula en el corregimiento Coello Cocora, zona rural de Ibagué, provocó un derrame de látex en las aguas del río Coello, lo que afectó el suministro de agua potable en el casco urbano de El Espinal y su principal corregimiento, Chicoral.

De acuerdo con Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, el líquido lechoso tiñó de blanco las aguas del río, lo que puso en alerta a las autoridades de los municipios que captan agua de esta cuenca, especialmente El Espinal.

“Hemos tenido contacto con el gerente de las Empresas Públicas de El Espinal y, hasta el momento, se mantienen cerradas las compuertas de las bocatomas. Hacia las 4:00 de la tarde se empezó a observar el río de color blanco en el punto de captación”, puntualizó Mayorquín.

La funcionaria advirtió que se debe esperar a que la sustancia desaparezca por completo del afluente para retomar la captación. Según la Alcaldía de El Espinal, esto podría tardar por lo menos hasta la tarde del miércoles 21 de enero.

“Hay que esperar que pase. Lo que se está haciendo es mediante observaciones organolépticas, es decir, verificar que el agua ya no se vea blanca ni espumosa. Cuando deje de observarse así, se podrá captar nuevamente. También nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que tomen las medidas respectivas y activen sus planes de contingencia”, indicó la directora.

Luego de pasar por el municipio de Coello, el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo cual el contaminante podría llegar hasta poblaciones ribereñas como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otras del norte del Tolima.

“Invitamos a todos los municipios ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma en sus afluentes, y a suspender temporalmente la captación. También hay acueductos veredales que deben adoptar esta misma medida”, advirtió Mayorquín.

Inicialmente, la emergencia afecta a más de 75 mil habitantes de El Espinal y sus alrededores.“En total, por encima de 100 mil habitantes del Tolima se ven afectados por esta emergencia”, agregó la funcionaria.

Entretanto, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) investiga la cantidad exacta de látex vertida al río Coello, mientras que la empresa Disproquin S.A.S. deberá indicar el tratamiento adecuado que debe aplicarse al látex en un cuerpo de agua de estas características.