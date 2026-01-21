Concurso Rama Judicial: Link para consultar el listado de inscritos a la Convocatoria 28. Getty Images / Facebook Consejo Superior de la Judicatura

El Concejo Superior de la Judicatura, CSJ, se encarga en Colombia del gobierno y la administración integral de la Rama Judicial. Es por ello que la entidad está al frente de acciones fundamentales para la administración de justicia, tal como lo es la gestión del talento humano.

En ese sentido, bajo la órbita del CSJ se encuentra la administración de personal a través de la carrera judicial, mediante herramientas y escenarios como los concursos de mérito y el escalafón.

Rama Judicial: Convocatoria 28 para ingreso

Uno de los procesos de selección más recientes que ha liderado el CSJ es el 28.° concurso de méritos para la provisión de cargos de la Rama Judicial.

Dicho proceso, fundamental para el ingreso y ascenso de nuevos funcionarios, tuvo su etapa de inscripción a partir del 18 de noviembre, con cierre al primero de diciembre de 2025 a través de la plataforma CARJUD-APP.

Ahora bien, luego de surtida la etapa inicial de inscripciones y llevada a cabo la verificación de requisitos, la entidad procede a la publicación de los listados oficiales, tanto para la modalidad de ingreso como en el ascenso.

A partir de la publicación, los seleccionados tuvieron 3 días hábiles para reportar inconsistencias a través de la plataforma antes nombrada.

Concurso 28 Rama Judicial: listado oficial de inscritos

El portal de la rama judicial publicó los dos listados principales para los aspirantes inscritos, uno correspondiente a la modalidad de ingreso y el otro para quienes aplicaron para ascenso de carrera.

Consulte en este enlace el listado completo de inscritos a la Convocatoria 28 de la Rama Judicial.

A través de esta publicación, el CSJ busca garantizar la transparencia en el proceso de selección de talento.

¿Qué sigue en el concurso 28 de la Rama Judicial?

Tras conocerse los listados de inscritos, se da continuidad a la verificación de requisitos de los participantes en el desempeño de sus valores, para luego practicar las pruebas de conocimientos correspondientes y el curso de formación judicial inicial.

Finalmente, se llevará a cabo una etapa de clasificación para evaluar los puntajes obtenidos por cada aspirante en los diferentes componentes del concurso.