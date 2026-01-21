Bloqueo de comunidad wayuu afecta operaciones del Cerrejón

La operación minera de Cerrejón en La Guajira enfrenta una compleja situación durante las primeras semanas de 2026, tras registrarse 12 bloqueos en la línea férrea y en los accesos a Puerto Bolívar.

Según informó la empresa, solo en los primeros 20 días de enero, la línea férrea ha podido operar apenas ocho días y de manera intermitente, debido a las constantes interrupciones.

La mayoría de estos bloqueos, señala Cerrejón, obedecen a solicitudes realizadas mediante protestas, desconociendo los canales institucionales dispuestos para la atención de reclamos.

Uno de los casos más recientes se mantiene desde el pasado 16 de enero en el kilómetro 143, en cercanías de Puerto Bolívar, donde un grupo de personas de comunidades vecinas bloquea el paso exigiendo el ingreso de chivos a las instalaciones, una solicitud que, de acuerdo con la empresa, va en contravía de las normas de seguridad operacional.

Las operaciones de la empresa no solo se ven afectadas por las protestas sino por actos de violencia como el atentado contra la línea férrea ocurrido el 13 de enero, hecho que elevó las alertas sobre la seguridad de la infraestructura.

La empresa reiteró su disposición permanente al diálogo y a la búsqueda de soluciones por las vías institucionales.