La película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ festeja 25 años con una celebración global
Esta fue la primera entrega de la serie de ocho películas que adaptaba las novelas de la autora británica J. K. Rowling.
La película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ cumple 25 años en 2026 y ya hay planes para el festejo del aniversario.
Entre las actividades para esta celebración, están incluidas proyecciones de la película que incluirán 10 minutos de material inédito.
Las proyecciones se llevarán a cabo en diferentes países a nivel mundial, del 27 de agosto al 3 de septiembre.
‘La piedra filosofal’ fue dirigida por Christopher Columbus y se convirtió en un éxito comercial, recaudando 974 millones de dólares, siendo la película más taquillera del año 2001.