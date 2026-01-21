La película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ festeja 25 años con una celebración global

El actor Daniel Radcliffe durante el rodaje de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'( Getty Images )

La película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ cumple 25 años en 2026 y ya hay planes para el festejo del aniversario.

Entre las actividades para esta celebración, están incluidas proyecciones de la película que incluirán 10 minutos de material inédito.

Las proyecciones se llevarán a cabo en diferentes países a nivel mundial, del 27 de agosto al 3 de septiembre.

‘La piedra filosofal’ fue dirigida por Christopher Columbus y se convirtió en un éxito comercial, recaudando 974 millones de dólares, siendo la película más taquillera del año 2001.