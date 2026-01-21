Bares en alerta: aumento de impuestos a licores amenaza empleo y consumo legal
El incremento del IVA a bebidas alcohólicas encendió las alarmas en el sector nocturno de Boyacá, que advierte sobre alzas en precios, contrabando y pérdida de puestos de trabajo.
El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional sigue generando reacciones en Boyacá, especialmente por el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, medida que preocupa al sector nocturno y gastronómico.
Desde Asobares Boyacá advierten que el incremento del IVA del 5 % al 19 % impactará directamente en bares, restaurantes y empleo formal.
Juan Camilo Ojeda, vicepresidente de Asobares Boyacá, señaló que «...este aumento nos va a obligar a subir precios para poder mantenernos en el mercado...», lo que podría incentivar el contrabando y el consumo ilegal.
El gremio pidió revisar la medida para evitar una caída en el consumo legal y mayores afectaciones a la economía regional.