Bares en alerta: aumento de impuestos a licores amenaza empleo y consumo legal

El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional sigue generando reacciones en Boyacá, especialmente por el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, medida que preocupa al sector nocturno y gastronómico.

Desde Asobares Boyacá advierten que el incremento del IVA del 5 % al 19 % impactará directamente en bares, restaurantes y empleo formal.

Juan Camilo Ojeda, vicepresidente de Asobares Boyacá, señaló que «...este aumento nos va a obligar a subir precios para poder mantenernos en el mercado...», lo que podría incentivar el contrabando y el consumo ilegal.

El gremio pidió revisar la medida para evitar una caída en el consumo legal y mayores afectaciones a la economía regional.