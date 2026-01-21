Arranca en Neiva fase de ejecución del estadio Guillermo Plazas Alcid

El estadio Guillermo Plazas Alcid entrará en fase de ejecución tras garantizarse los recursos para la demolición y reconstrucción de la tribuna occidental y la pista atlética.

El proyecto de reconstrucción del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva entra oficialmente en su fase de ejecución, tras la firma de un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva por cerca de 58 mil millones de pesos.

Así lo confirmó el secretario de Hacienda municipal, Óscar Leiva, quien explicó que los recursos ya están garantizados y que los acuerdos, créditos y contratos suscritos con la banca privada se encuentran en firme y debidamente registrados ante el Ministerio de Hacienda.

Según el funcionario, el proceso avanza hacia la etapa contractual y se espera que durante el primer semestre de 2026 sea adjudicado el contratista que iniciará las obras, comenzando con la demolición de la tribuna occidental, seguida de su reconstrucción, la intervención de la pista atlética y las obras de urbanismo y paisajismo del escenario deportivo.

El anuncio se dio en el marco de la socialización del proyecto de reparación, optimización y restauración de 11 escenarios deportivos con canchas de grama sintética en Neiva, espacio en el que el alcalde Germán Casagua Bonilla reiteró que la construcción del principal estadio de la ciudad avanza conforme a lo proyectado.

El mandatario expresó su optimismo frente al desarrollo del proyecto y aseguró que las condiciones están dadas para cumplir con los tiempos establecidos, con la expectativa de entregar a la ciudad un escenario moderno que impulse el deporte y el fútbol profesional en la capital huilense.