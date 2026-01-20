AVENGED SEVENFOLD llega a Bogotá este 20 de enero: conozca horarios y recomendaciones

La mítica agrupación, formada en 1999 en Huntington Beach, California, ha recorrido un largo camino marcado por cambios y logros que la han consolidado como uno de los referentes contemporáneos más importantes del heavy metal. Gracias a su talento y originalidad, Avenged Sevenfold ha logrado posicionarse en la escena internacional y llegar a distintos rincones del mundo.

En esta ocasión, y como parte de su gira por América Latina, la banda visitará por primera vez la capital del país con el ‘Life Is But a Dream… Latin America Tour’. Arribando a Bogotá este 20 de enero.

Le puede interesar: Cambian fecha del concierto de Yeison Jiménez en Estadio El Campín: artistas invitados y detalles

Si bien el concierto estaba previsto inicialmente para el 8 de octubre de 2025, la fecha tuvo que ser aplazada debido a problemas de salud del vocalista M. Shadows, quien sufrió un hematoma en las cuerdas vocales. La situación fue confirmada en su momento por la propia banda a través de sus redes sociales y por los organizadores del evento.

Ahora, Avenged Sevenfold tendrá su esperada cita con los fanáticos colombianos en el Movistar Arena, uno de los escenarios de entretenimiento más importantes de Bogotá, donde ya se reportó la venta total de las entradas.

¿A que horas abren las puertas del concierto de Avenged Sevenfold?

La apertura de puertas está programada para las 7:00 de la noche, mientras que el inicio del concierto se espera para las 9:00 de la noche.

Según información del portal web de Tuboleta, se permitirá el ingreso de menores de edad a partir de los 12 años, siempre y cuando estén acompañados por un adulto, en cualquiera de las localidades del recinto.

Le puede interesar: Eden Muñoz confirma concierto en Colombia el próximo 2 de mayo

Trayectoria, integrantes y éxitos de la banda Avenged Sevenfold

La banda Avenged Sevenfold también conocida como ‘A7X’ y fundada en 1999 actualmente esta conformada por el vocalista ‘M. Shadows’ (Matthew Charles Sanders), el guitarrista rítmico Zacky Vengeance, el guitarrista principal Synyster Gates, el bajista Jhonny Christ y el baterista Brooks Wackerman.

Uno de los golpes mas fuertes de la agrupación fue cuando el anterior vocalista y baterista ‘The Rev’ (James Owen Sullivan) falleció el 28 de diciembre del año 2009 a causa de una intoxicación por diferentes fármacos.

Tras la repentina perdida de ‘The Rev’ entro en una sustitución temporal el exbaterista de también banda de metal Dream Theater, Mike Portnoy, para que Avenged Sevenfold pudiera cumplir con la programación de conciertos que tenían en esos años.

Avenged Sevenfold cuenta con una discografía marcada por álbumes exitosos como lo serían Waking the ‘Fallen’ (2003), ‘City of Evil’ (2005), ‘Avenged Sevenfold’ (2007), ‘Hail to the King’ (2013) entre otros, vendiendo así más de 12 millones en todo el globo

Apareciendo en una de las listas de clasificación de popularidad musical más célebres del mundo, la lista Billboard, llegando a posicionar dos álbumes consecutivos en el puesto número 1 en la lista de los 200 mejores álbumes de Billboard y teniendo millones de visitas y reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.