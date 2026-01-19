Sigue enredo para elegir candidato presidencial conservador: denuncian aplazamientos injustificados

Transcurridos 19 días de este nuevo año no hay acuerdo a la vista para elegir candidato presidencial del Partido Conservador. Hoy hay cinco nombres en la pelea: Efraín Cepeda, Carlos Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde y Carlos Alfonso Velásquez, pero la colectividad guarda silencio frente al mecanismo para elegir uno.

Justamente, el exmninistro Lizarralde cuestionó los aplazamientos que considera “injustificados”, pues hoy no hay claridad sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas.

“La indefinición no le hace bien ni al Partido, ni a la democracia. Es momento de decidir. Hemos actuado como un partidito defendiendo intereses pequeños y personales. Eso es lamentable y debe cambiar ya”, señaló.

Ante la incertidumbre, fuentes aseguran que el excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien el año pasado dio una dura pelea contra el jefe del partido, Efraín Cepeda, e intentó quedarse con las mayorías, ya ve como última esperanza que la Registraduría le avale las 1.303.770 firmas que presentó para poder entrar a la contienda.

Ante la falta de acuerdo, hay voces en la bancada de esa colectividad que consideran que los conservadores no lograrían tener candidato propio y terminarían colinchados a otro que tenga opción.