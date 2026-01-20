Precio del dólar en Colombia HOY 20 de enero: cotización se mantiene estable, según el Banrep

Desde enero de 2025, el precio del dólar en Colombia ha mantenido una tendencia a la baja a raíz de factores como la incertidumbre en el mercado global por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y la política arancelaria impuesta por Donald Trump desde el inicio de su segundo período presidencial en territorio norteamericano.

Sin embargo, las medidas internas también han llevado a garantizar un mayor flujo de la divisa extranjera en Colombia. Una de ellas, tiene que ver con la deuda externa de 4.950 millones de dólares que adquirió el gobierno de Gustavo Petro, siendo la más alta en la historia. Asimismo, el aumento de las remesas en el país ha llevado a un mayor fortalecimiento del peso colombiano.

Según cifras del Banco de la República, entre enero y noviembre de 2025 se registraron ingresos en remesas por 11.920 millones de dólares, siendo Estados Unidos y España los países que más emitieron este tipo de ingresos a Colombia. Esto supone un aumento del 10,9% en comparación al mismo período del 2024. Además, el pico más alto se alcanzó en julio, con un total de 1.158 millones de dólares.

Para algunos analistas, si bien el aumento de la deuda externa por parte de Colombia supone una buena medida para bajar el precio del dólar, también genera un significativo riesgo fiscal para el próximo gobierno, debido a que debe manejar un crédito alto. Por lo tanto, lo mejor es garantizar un debido flujo para que la divisa norteamericana disminuya su precio de forma moderada.

Precio del dólar en Colombia para este martes 20 de enero

En su más reciente informe, el Banco de la República precisó que el dólar en Colombia para este martes 20 de enero de 2026 se cotiza en 3.700 pesos. Esto no supone ninguna variación con respecto a la cifra reportada el día anterior.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades de Colombia para todos aquellos interesados en realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes.

Bogotá: 3.680 pesos por compra y 3.810 pesos por venta.

3.680 pesos por compra y 3.810 pesos por venta. Medellín: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

¿Cómo está el dólar en el mundo?

Más allá de esta circunstancia, el dólar ha venido presentando una constante depreciación a nivel mundial por cuenta de factores como la intención de Donald Trump de quedarse con Groenlandia, un territorio que históricamente le ha pertenecido a Dinamarca, con el argumento de garantizar “la seguridad nacional y la libertad” en todo el mundo.

Ante esta amenaza, varios mercados internacionales han registrado una caída en el precio del dólar, así como un fortalecimiento del euro y del patrón oro. Por ejemplo, el índice DAX (Frankfurt) señala una disminución del 1,5% durante la jornada de este martes 20 de enero. Mientras que el CAC40 (París) ubica una pérdida del 1,38%.