Ordenan cinco días de arresto al secretario de Hacienda de Ibagué

Ibagué

El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, se refirió a un fallo que le ordena cinco días de arresto domiciliarios por el desacato a una acción de tutela del 25 de agosto de 2025 que buscaba que se le entregara a un ciudadano la información sobre un proceso de cobro coactivo.

“Desde el mes de junio del 2025 se le trasladó esa competencia del cobro coactivo de las multas de tránsito a la Secretaría de Movilidad, en medio del periodo de transición se vencieron las peticiones hechas, nunca se allegó al despacho judicial o al peticionario la respuesta y por eso se produjo el fallo porque no se dio cumplimiento”, dijo Ángel María Gómez.

El funcionario justificó lo sucedido en qué el traslado de la gestión del cobro coactivo de multas de tránsito llevó a qué por la cantidad de archivos y expedientes no se tuviera la información a la mano para dar respuesta.

“Nos informaron que ya tenemos la información para poderle contestar al peticionario con los datos que estaba solicitando, pero es importante resaltar que ya se le dijo a los jueces que no tenemos esta competencia sobre este proceso”, resaltó Gómez.

El funcionario destacó que se dará la respuesta al juzgado para que se haga la revisión de la orden de desacato y así evitar que se ratifiquen los días de arresto domiciliarios en su contra por incumplir la respuesta al usuario.

Dato: lo paradójico es que, cuando se trasladó el cobro coactivo de multas de tránsito a la Secretaría de Movilidad se hizo con el fin de agilizar la entrega de información a los usuarios.