Murió niña de 2 años en hogar del ICBF en el sur de Bogotá: padre señala negligencia

Bogotá D.C

Hasta horas de la madruga de este martes 20 de enero, padres de familia protestaron frente al hogar Bambi, un centro infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá.

Los padres indignados protestaron por la muerte de una niña de 2 años que habría broncoaspirado mientras comía en este centro infantil.

Los hechos los dio a conocer un influencer llamado Jhon Alexander en sus redes sociales ya que el padre de la menor es uno de sus amigos cercanos.

El padre de Mia Isabella de 2 años señaló que la institución lo llama ese lunes a decirle que su hija estaba en el Hospital Chircales , a pocos metros del hogar infantil, debido a un accidente.

“Al momento en el que la niña se asfixió no había ningún funcionario al pendiente de la niña, no reaccionaron, no le hicieron los primeros auxilios pertinentes”, aseguró el hombre.

El padre de la menor pidió justicia por la muerte de su hija que señala fue negligencia .

“Estamos anonadados. Para nosotros no fue un accidente, fue negligencia”, afirmó el hombre.

Este caso está siendo investigado por las autoridades competentes para conocer exactamente qué fue lo que ocurrió y si fue o no negligencia por parte del hogar infantil.