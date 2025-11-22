Petro entrega en Cali la sede del primer Multicampus educativo para jóvenes de barrios populares

El Gobierno abrió en Cali el primer Multicampus de educación superior.

Con la entrega oficial de la antigua sede de la Universidad Libre, el presidente Gustavo Petro presentó en Cali el primer Multicampus educativo pensado para jóvenes de los barrios de La Ladera.

El espacio ofrecerá formación técnica, tecnológica y universitaria sin costo, acercando la educación superior a sectores históricamente marginados.

“Estamos entregando una solución diferente, porque ahora puede llegar un muchacho o muchacha de cualquiera de estas comunas populares, subir unas pocas cuadras, subir dos escaleras y llegar a la facultad de ciencias médicas del Multicampus sin pagar ni un peso”, dijo el presidente Petro durante el acto.

Una inversión millonaria para transformar el acceso

Erick Salazar, delegado del Ministerio de Educación, explicó que el Gobierno destinó 45 mil millones de pesos para la compra de la edificación.

El resto del presupuesto será utilizado para adecuaciones, laboratorios y dotación tecnológica. Según el funcionario, se trata de “la primera gran inversión en infraestructura para la educación superior que hace este gobierno”.

El Multicampus beneficiará a cerca de 9 mil jóvenes cada año, quienes podrán acceder a 45 programas académicos gracias al esfuerzo conjunto de siete instituciones educativas de Cali y el Valle del Cauca.

Las universidades vinculadas

Entre las entidades que ofrecerán programas en esta sede se encuentran la Escuela Nacional del Deporte, la Universidad Central del Valle, el Instituto Popular de Cultura de Cali y el Instituto de Bellas Artes, entre otras aliadas.

Según el Ministerio, esta oferta diversificada permitirá que estudiantes de sectores populares encuentren opciones formativas en artes, deportes, ciencias de la salud y áreas tecnológicas sin tener que desplazarse grandes distancias.

Respuesta a un reclamo social

Las comunas 1, 18 y 20 zonas de La Ladera que fueron protagonistas durante el estallido social de 2021 serán las más beneficiadas.

En ese momento, cientos de jóvenes reclamaron acceso real a oportunidades educativas, una demanda que hoy empieza a materializarse con este primer Multicampus.

Con esta inauguración, el Gobierno apuesta por reducir brechas históricas, llevar la universidad a los territorios y garantizar que miles de jóvenes puedan estudiar sin barreras económicas ni geográficas.