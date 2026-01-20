Miguel Varoni deja Telemundo y regresa como Pedro el Escamoso con una nueva temporada

Luego de más de 20 años de vínculo profesional con Telemundo, el actor, director y productor Miguel Varoni confirmó su salida de la cadena estadounidense, una decisión que marca el cierre de una de las etapas más influyentes de su carrera internacional. La información fue ratificada por la propia empresa, que destacó el papel determinante del artista en el crecimiento y consolidación de sus principales producciones en español.

La desvinculación de Varoni se habría producido en diciembre de 2025, en el marco de una reestructuración interna de Telemundo Studios, según revelaron medios especializados y comunicados oficiales de la cadena.

En su mensaje, Telemundo agradeció el aporte creativo de Varoni como actor, director y ejecutivo, resaltando su trabajo en títulos emblemáticos como El Señor de los Cielos, Marido en Alquiler, La Casa de al Lado, Velvet: el nuevo imperio y Sed de venganza.

Lejos de significar un retiro de la actuación, la salida de Telemundo abrió la puerta al regreso del personaje más recordado de su carrera. Tras finalizar su ciclo en Estados Unidos, Miguel Varoni regresó a Colombia para iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Pedro, el escamoso, la producción que lo catapultó a la fama en 2001 y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión nacional.

Esta nueva entrega llega después del estreno de Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca en 2024 y promete una versión renovada del personaje, según lo adelantó el propio Varoni. “Pedro viene recargado, con mucha más comedia y muchas sorpresas”, afirmó el actor durante el inicio de las grabaciones, destacando además su entusiasmo por reencontrarse con el elenco y el equipo original de la serie.

Se trata del primer proyecto que Miguel Varoni graba tras su salida oficial de Telemundo, y representa un regreso simbólico a la televisión colombiana, en un momento clave de su trayectoria artística. Aunque por ahora no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, la expectativa alrededor de la nueva temporada es alta, tanto en Colombia como en otros países de la región donde la historia de Pedro Coral sigue vigente.

La salida de Varoni también marca el cierre de una era en la televisión hispana internacional, donde el actor llegó a ocupar cargos directivos y fue considerado una de las piezas clave de la estrategia creativa de Telemundo durante más de dos décadas. Hoy, su regreso al personaje que lo hizo leyenda confirma que Pedro el Escamoso aún tiene mucho por contar y que Miguel Varoni sigue siendo una figura central de la ficción latinoamericana.