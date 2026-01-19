El astro del fútbol brasileño, Ronaldinho, tendrá una miniserie de ficción basada en su vida

La historia del futbolista brasileño Ronaldinho llegará a la pantalla chica bajo el nombre de ‘ÉPOCA 10: Ronaldinho’, una miniserie de ficción basada en su vida.

El proyecto, que se encuentra en fase de desarrollo, contará la vida del 10 de la selección brasileña y del F.C. Barcelona, junto a su hermano y representante Roberto.

Esta ficción, basada en hechos reales, presentará el ascenso y la caída del astro, desde sus inicios en su natal Porto Alegre hasta su arresto en 2020 en Paraguay.

La serie, que ya cuenta con el guion del piloto, buscará financiación y acuerdos de venta en el mercado extranjero en Content Américas 2026.