La industria del iGaming en auge: Q-Tech Games lidera la innovación y enfrenta desafíos

Philip Doftvik, director ejecutivo de QTech Games, habla sobre la apuesta de la compañía por América Latina y Colombia en el marco de ICE Barcelona 2026.

La industria del juego en línea, conocida como iGaming, está experimentando un crecimiento exponencial a nivel mundial, consolidándose como un sector de gran relevancia económica y social.

Este fenómeno se evidencia en eventos como el congreso de juegos de azar en Barcelona, que congrega a 60.000 profesionales de la industria, y en la creciente interactividad de los televisores, que ahora permiten apostar directamente a través de sistemas de streaming. La diversidad de juegos disponibles, desde ruleta y póker hasta apuestas deportivas, atrae a un público masivo, pero también genera preocupaciones sobre la ludopatía y la regulación.

En 6AM W de Caracol Radio, Philip Doftvik, director Ejecutivo de Q-Tech Games, compartió su trayectoria profesional, explicando su transición de una exitosa carrera en la banca de inversión y finanzas al mundo del juego en línea. Doftvik destacó que el iGaming es una de las industrias más grandes y de mayor crecimiento, con un fuerte enfoque en productos y entretenimiento digital. Para él, este sector representa un área emocionante con muchas personas emprendedoras y con mentalidad de negocios, ofreciendo un trabajo más divertido que las hojas de cálculo de Excel.

Doftvik describió Q-Tech Games como un agregador de juegos. Esto significa que la empresa consolida juegos de casino de diferentes proveedores y los revende a operadores. En lugar de que cada sitio online o marca de juegos tenga que integrar juegos de múltiples proveedores individualmente, los operadores pueden acudir a Q-Tech. A través de una única integración y un solo acuerdo Q-Tech, los operadores obtienen acceso a un amplio portafolio de más de 130 proveedores de juegos, simplificando enormemente el proceso para ofrecer una gran variedad de opciones a sus jugadores.

Abordando la ludopatía: medidas de responsabilidad en el iGaming

Respecto al problema de la ludopatía, el director ejecutivo de Q-Tech Games reconoció que, desafortunadamente, es parte de la industria. Sin embargo, enfatizó que los operadores de juegos de azar que tratan directamente con los usuarios finales tienen implementadas numerosas medidas y herramientas de juego responsables.

