IA es la tecnología más transformadora que veremos en la vida: excanciller de México Luis Videgaray

Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, excanciller de México y socio del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con 6AM W acerca de la implantación de la inteligencia artificial en América Latina.

“Es una gran oportunidad lo que esta nueva tecnología representa para la región. Es la más transformadora que veremos en nuestras vidas”, dijo.

Señaló que, aunque representa algunos riesgos, es fundamental en materia de salud, educación y funcionamiento de trámites del Gobierno.

“La región apenas comienza el camino de entender, adaptar y adoptar la IA de una manera que represente nuestra identidad, culturas y que permita dar estos pasos de una manera positiva”, sostuvo.

Mencionó que es necesario la vinculación de los gobiernos, del sector privado, la academia, de las organizaciones y la comunidad para aplicar la IA en la sociedad.

“Es incorrecto hablar de si estamos tarde, lo importante es que estamos y hay muchas cosas que se pueden hacer”, concluyó.

