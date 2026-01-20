Jerry Rivera canta con su hijo, “la carrera” como suena?

La salsa vuelve a convertirse en escenario de historias profundas con “La Carrera”, el nuevo sencillo que une por primera vez a Jerry Rivera y Moa Rivera, como padre e hijo en una producción del género.

Más que una colaboración, el tema representa un cruce simbólico entre generaciones, donde la música sirve de puente para narrar confrontaciones, aprendizajes y respeto mutuo.

“La Carrera” construye su relato sobre la idea de la competencia, una lucha marcada por la determinación y el carácter, en la que dos protagonistas se enfrentan impulsados por el orgullo y la necesidad de imponerse.

La historia se apoya en la metáfora de una carrera que refleja tensiones emocionales y choques de personalidad, elementos que mantienen la intensidad de principio a fin.

Este concepto narrativo cobra fuerza en el video oficial, grabado en la pista de Salinas, Puerto Rico, donde Moa y Jerry Rivera llevan la metáfora a un plano literal. La velocidad, la estrategia y la adrenalina se convierten en protagonistas visuales, acompañando una puesta en escena que potencia el dramatismo de la canción y refuerza su mensaje central.

Más allá del argumento, el lanzamiento tiene un valor especial dentro de la salsa, al reunir a Jerry Rivera, una de las voces más emblemáticas del género, con Moa Rivera, representante de una nueva generación que apuesta por mantener viva la tradición sin dejar de explorar nuevos códigos narrativos.

La colaboración fluye de manera natural, apoyada en la química vocal y en la solidez interpretativa de ambos artistas.

Para Moa Rivera, “La Carrera” representa un paso clave en su desarrollo artístico, al dialogar directamente con una figura fundamental de su historia personal y musical. Para Jerry Rivera, el sencillo simboliza la continuidad de un legado, demostrando que la salsa sigue siendo un espacio vigente para contar historias con emoción, intensidad y verdad.

Con este lanzamiento, padre e hijo no compiten, dialogan. “La Carrera” se consolida como una salsa con identidad, contenido y peso simbólico, que conecta pasado y presente del género, y reafirma que la música sigue siendo un lenguaje poderoso para hablar de familia, respeto y evolución artística.