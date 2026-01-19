Gilberto Santa Rosa anuncia nuevo disco, Íntimo

Gilberto Santa Rosa no pudo ingresar a Colombia por problemas de visado / Picasa

El cantante puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, hizo el anuncio oficial de lo que será su nuevo compilado de música en vivo, íntimo, que será lanzado el 30 de enero en todas las plataformas de streaming.

Este nuevo proyecto nació de una presentación en Miami, Florida, donde interpretó varios de sus éxitos.

En este concierto, El Caballero de la Salsa hace un recorrido por el contexto histórico y artístico de las canciones, sus autores y las vivencias personales.

Íntimo, como lo dice su nombre, captura la esencia de una presentación más cercana y personal del maestro con su público.