Jaime Andrés Beltrán declinó su candidatura al Senado

Bucaramanga

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se había inscrito como candidato al Senado de la República con el movimiento Salvación Nacional tras no tener aval para inscribirse como candidato nuevamente a la alcaldía de la capital santandereana en las elecciones atípicas.

Su declinación a la campaña al Congreso de la República fue confirmada por el candidato presidencial quien señaló que “lo necesitamos aquí directamente en la campaña del tigre. Él se viene a la campaña, abandona su aspiración al Senado, pero apoya la lista de Salvación Nacional porque necesitamos de este refuerzo de Jaime Andrés aquí en la campaña del tigre, como corresponde”.

Beltrán Martínez indicó que estará liderando el proceso de la campaña electoral de De la Espriella, incluso ya lo ha venido haciendo desde Bucaramanga en donde apoyó el proceso de recolección de firmas del abogado.

El exmandatario había salido del cargo luego de que el Consejo de Estado resolviera que hubo doble militancia durante la campaña al haber apoyado a candidatos al Concejo por otras colectividades diferentes a la que lo avalaron.