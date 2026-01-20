Investigan secuestro de un hombre en zona rural de Los Patios, Norte de Santander

Norte de Santander

Las autoridades del Área Metropolitana de Cúcuta investigan un nuevo caso de secuestro ocurrido el pasado sábado 17 de enero en la vereda La Mutis, zona rural del municipio de Los Patios.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Albeiro Angarita, quien se encontraba en una finca del sector cuando varios hombres armados llegaron al lugar, lo intimidaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La información sobre este hecho se conoció públicamente solo hasta la tarde de ayer, cuando comenzó a circular en redes sociales. De manera extraoficial, se indicó que la víctima estaría cumpliendo una condena bajo la medida de detención domiciliaria, razón por la cual el caso no habría sido reportado de inmediato a las autoridades.

El Gaula adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer si detrás de este secuestro estaría el ELN o estructuras de delincuencia común que operan en la zona.

Cabe recordar que en este mismo sector, Yuliana Lindarte Rolón fue secuestrada bajo una modalidad similar el 22 de julio de 2025.