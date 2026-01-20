Incautan 40 botellas de licor adulterado que iban a ser distribuidas en un corregimiento de Montería

3) Incautan cerca de 40 botellas de licor adulterado que iban a ser distribuidas en un corregimiento de Montería. Foto: Policía Metropolitana de Montería.

Montería

A través de la Seccional de Carabineros y Guías Caninos, la Policía Nacional informó que fueron incautadas varias botellas de licor que, al parecer, estarían adulterado. La acción coordinada con el grupo Anticontrabando de la Gobernación de Córdoba, se adelantó en la carrera 2F Oeste, “sector donde funciona una terminal informal de transporte hacia corregimientos y zonas veredales en Montería”.

“Durante la verificación del lugar, las unidades policiales observaron tres cajas de cartón; al inspeccionar su contenido se hallaron cuarenta (40) botellas de vidrio con capacidad de 750 mililitros, portando logotipos de la Fábrica de Licores de Antioquia, las cuales, al parecer, se encontraban adulteradas y falsificadas”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería.

De acuerdo con lo establecido, el material incautado tendría como destino el corregimiento Las Palomas, zona rural de Montería.

“Con esta acción evitamos que el licor adulterado llegara a corregimientos y veredas aledañas, protegiendo la salud y la vida de la ciudadanía. Continuaremos intensificando los controles en terminales informales y puntos de transporte para combatir frontalmente el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas”, señaló la capitán Marina Estrada Vargas, comandante de la seccional de Carabineros y Guías Caninos.