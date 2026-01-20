Hay más de seis mil cupos para estudiantes en los colegios públicos de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué, se refirió al regreso a las aulas de más de 60 mil estudiantes de las instituciones educativas públicas.

Durante el primer día de clases este 19 de enero se realizaron actividades artísticas y culturales, se entregaron kits escolares y se brindaron recomendaciones de seguridad y protección a los menores contra el consumo de psicoactivos y otras conductas que puedan ponerlos en riesgo, destacando además el inicio de entrega del Programa de Alimentación Escolar en la modalidad de ración industrializada.

“Invitamos a los padres de familia que aún no han realizado la matrícula de sus hijos a ingresar a www.cupoescolaribague.gov.co y solicitar su cupo escolar. Queremos que ningún niño o joven de Ibagué se quede por fuera de la escuela, porque la educación es el mejor camino para transformar vidas y construir ciudad”, dijo Diego Fernando Guzmán.

Lucha contra el consumo de alucinógenos

Según Guzmán, para este año 2026 se priorizaron seis instituciones educativas en Ibagué, en las que se promueve la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la apropiación del Código de Convivencia y Seguridad para que se conviertan en replicadores de las buenas costumbres en sus comunidades.

La caravana de acompañamiento en el primer día de clases estuvo en el colegio San Simón, Germán Pardo, San Pedro Alejandrino y Carlos Lleras Restrepo sede Álamos.

Dato: la actividad tuvo el acompañamiento de entidades como la Policía, el ICBF entre otras.