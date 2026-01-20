Empieza a construirse la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú

En el marco del Día Mundial de la Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú en América Latina, un ambicioso tratado para salvaguardar el medio ambiente, en una región destacada por su biodiversidad pero con infames problemáticas como la deforestación de la selva amazónica.Parque Nacional Palo Verde, San José - Costa Rica( EFE )

Ya está abierto a comentarios el primer borrador de la Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias para implementar el Acuerdo de Escazú, un instrumento que orientará las acciones para poner en marcha este acuerdo regional sobre derechos humanos y cuidado del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

El Ministerio de Ambiente informó que el proceso de consulta pública estará habilitado hasta el próximo 19 de febrero y busca recoger aportes de comunidades, pueblos indígenas, académicos, organizaciones sociales, autoridades territoriales y otros actores interesados.

De acuerdo con la cartera ambiental, este ejercicio de participación permitirá que la ciudadanía revise el documento y envíe comentarios, observaciones y sugerencias al primer borrador de la hoja de ruta, como parte del enfoque participativo del Acuerdo de Escazú.

El Gobierno señaló que la consulta pública está dirigida a distintos sectores de la sociedad con el fin de enriquecer el contenido del documento y fortalecer su implementación a partir de los aportes recibidos durante este proceso.