Crear, transformar y conservar: la alegría de cuidar la biodiversidad desde la vida cotidiana

Desde los territorios, este movimiento de mujeres impulsa una visión distinta de la conservación: una que nace en lo cotidiano y se construye a partir de acciones concretas como la creación de artesanías, huertas comunitarias, procesos de formación y transmisión de saberes ancestrales.

Acciones que no solo protegen especies y ecosistemas, sino que fortalecen la identidad cultural, transforman hábitos y generan bienestar individual y colectivo.

“Mujeres por la Conservación parte de una idea muy sencilla: conservar no es renunciar, es crear futuro. Cuando cuidamos un bosque, una especie o un saber, también estamos cuidando nuestra historia, nuestra economía y nuestra dignidad como comunidades”, afirma Sara Inés Lara, líder de la organización.

El enfoque del programa se estructura en tres verbos que dialogan entre sí: crear, transformar y conservar. Crear, como una forma de innovación desde la tradición; transformar, como un proceso de cambio social y ambiental en los territorios; y conservar, como un compromiso con la vida en todas sus expresiones.

“Cuando una mujer transforma su relación con la naturaleza, transforma también su entorno. La conservación genera orgullo, pertenencia y esperanza, porque nos recuerda que somos parte de la solución y no solo espectadores de la crisis ambiental”, agrega Lara.

En un contexto de desafíos climáticos y pérdida acelerada de biodiversidad, Mujeres por la Conservación propone una narrativa distinta: la de una conservación que se vive con esperanza, que se siente en comunidad y que se construye día a día desde los hogares, las escuelas y los territorios.

Porque conservar no es detener el desarrollo, sino imaginar y construir un futuro posible, sostenible y profundamente humano.