Industria farmacéutica advierte riesgo en producción de medicamentos tras resolución de MinSalud

SALUD

La producción nacional de medicamentos en Colombia enfrenta un riesgo serio de sostenibilidad, en medio de la crisis financiera del sistema de salud, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y una serie de medidas regulatorias que han incrementado los costos de operación del sector.

Así lo advirtió Clara Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, en entrevista con 6AM W, donde alertó que la situación actual podría comprometer el abastecimiento de medicamentos básicos producidos en el país.

Según explicó, a la industria confluyen varios factores críticos: el aumento del salario mínimo, la regulación de precios a la baja, la inclusión masiva de medicamentos y tratamientos al Plan Básico de Salud (PBS) financiado con la UPC y, especialmente, los problemas de flujo de recursos en el sistema.

“Estamos afrontando en muy poco tiempo una baja en los precios de los medicamentos vía reglamentación y, además de esto, la inclusión de un número muy significativo de medicamentos al plan básico de salud”, señaló.

Rodríguez se refirió a la Resolución 2765 de 2025, con la cual el Gobierno integró al PBS cientos de medicamentos que antes se financiaban por fuera de la UPC mediante los llamados presupuestos máximos. Sin embargo, advirtió que la medida no solo incorpora fármacos, sino múltiples servicios adicionales.

“No es solamente que se estén incluyendo estos medicamentos, sino también tratamientos, diagnósticos, cirugías y otros tipos de atenciones. Esto está generando una presión financiera muy importante sobre la UPC”, dijo en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

La directora de la asociación aseguró que no existe certeza de que el reajuste aplicado por el Gobierno sea suficiente para cubrir la nueva carga del sistema.

“Hoy no tenemos la certeza de que con el reajuste que se hizo alcance el recurso para poder cubrir las atenciones en salud y los medicamentos”, afirmó.

Otro de los puntos críticos es la creciente cartera vencida que EPS, gestores farmacéuticos, clínicas y hospitales mantienen con los laboratorios.

“En este momento tenemos un aumento muy grande en la cartera de los medicamentos que adeudan los gestores farmacéuticos, las clínicas y los hospitales a nuestras empresas”, advirtió.

Cabe resaltar que, a esto se suma la necesidad de importar materias primas, que deben pagarse de manera anticipada, y el impacto del salario mínimo en un sector donde entre el 30 % y el 40 % de los trabajadores devengan ese ingreso.