El Pulso del Fútbol, 20 de enero de 2026

Luis Javier Suárez celebra uno de sus tres goles con el Sporting / Twitter: @SportingCP.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los sentimientos de la hinchada de Independiente Medellín, por los resultados de los últimos semestres. Steven dijo: “A la hinchada del Medellín no la veo nerviosa, sino que la veo frustrada. Porque no importa todo lo que haga, porque al final siempre termina siendo subcampeón”. Sobre el tema César agregó: “Les he preguntado a varios hinchas del Medellín y están preocupados. Creo que Alejandro Restrepo es excelente, pero hay mucha gente que ya lo quieren sacar”.

