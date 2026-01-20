El cantautor y actor inglés Harry Styles anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Aperture”

El artista inglés Harry Styles anunció el lanzamiento de su primer sencillo, “Aperture”, para este jueves 22 de enero.

La semana pasada, Styles también había usado sus redes sociales para revelar la portada y el nombre de su nuevo disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Lea también: ¡Volvió! Harry Styles, nombre y fecha OFICIAL de su nuevo trabajo discográfico

La publicación del anuncio de su nuevo sencillo estuvo acompañada de una foto de la estrella británica en un estudio de grabación, sonriendo y con los brazos arriba celebrando.

Además, el portal web que se utilizó para dar pistas sobre su nuevo álbum, WeBelongTogether.co, también se ha actualizado con la noticia del sencillo.

Le puede interesar: El cantautor británico Robbie Williams regresa con su nuevo trabajo discográfico en siete años

La página web muestra una foto del actor junto a otras personas que dibujan o pintan en un caballete sentados sobre un pasto verde y en el centro, aparece un reloj de fondo negro con ambas manecillas apuntando hacia la palabra “Disco”, ubicada en el número 9.