El cantautor británico Robbie Williams regresa con su nuevo trabajo discográfico en siete años

La estrella de la música británica, Robbie Williams, lanzó su nuevo álbum de estudio, ‘Britpop’, después de siete años de espera.

El disco, lanzado el 16 de enero, consta de 11 canciones, de las cuales se destacan los sencillos: “Rocket”, que cuenta con la colaboración del guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, y “Human”, junto al dúo de pop mexicano Jesse & Joy.

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Era el apogeo del britpop y la edad de oro de la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es un álbum aún más alegre y emblemático de lo habitual”, declaró Williams el día del anuncio del álbum.

“Hay algo de ‘británico’ en él y, sin duda, también hay algo de ‘pop’”, agregó.

En principio, la fecha de lanzamiento del álbum se cambió, pasando del 10 de octubre de 2025 al 6 de febrero de 2026, para evitar competir con ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift.

Pero el 16 de enero, la edición estándar del álbum se lanzó por sorpresa en plataformas digitales sin previo aviso.