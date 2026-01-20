¿Dónde realizará trabajos eléctricos Air-e este MIÉRCOLES 21 de enero?: aquí te contamos

Como parte de su plan de mantenimiento preventivo y de mejora del servicio, la empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de varios trabajos eléctricos programados para este miércoles 21 de enero en sectores de Barranquilla y en zona rural del municipio de Luruaco.

Las labores incluyen la instalación de infraestructura, adecuación de redes eléctricas y maniobras técnicas que implicarán interrupciones temporales del servicio en algunos sectores.

Intervenciones en el barrio San Felipe

De acuerdo con la compañía, técnicos especializados instalarán un nuevo poste en el barrio San Felipe, en el suroccidente de Barranquilla. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en la carrera 25B con la calle 65.

Estas acciones hacen parte de las estrategias de fortalecimiento de la red eléctrica, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad y seguridad en el suministro de energía para los usuarios del sector.

¿Qué trabajos se realizarán en Pendales?

Por otra parte, en cumplimiento de los acuerdos pactados con la comunidad, Air-e adelantará la instalación de redes eléctricas y labores de poda en el corregimiento de Pendales, zona rural del municipio de Luruaco. Las obras se ejecutarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, a la altura de la calle 2 con la carrera 5.

Adicionalmente, se realizarán breves maniobras técnicas en el circuito Granadillo, en los horarios de 7:30 a 8:00 de la mañana y de 11:00 a 11:30 de la mañana. Durante estos trabajos estarán sin servicio de energía los barrios América, en el sector comprendido entre las carreras 44 y 49C, entre calles 79 y 82; Altos del Prado, entre las carreras 47 y 52 y las calles 79 a 84; y San Vicente, en la calle 84 entre carreras 50 y 51B.

Air-e reiteró que estas intervenciones son necesarias para mejorar la calidad del servicio y minimizar fallas futuras en la red eléctrica.