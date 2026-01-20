Disminuyeron 12% reservas de sangre en Bogotá: Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a donar

Bogotá D.C

La Secretaría de Salud de Bogotá ha reportado una disminución del 12% en las donaciones de sangre durante estos primeros días del año, una situación que pone en riesgo la atención de más de 7.000 pacientes en hospitales y clínicas de la ciudad.

De ahí que el Distrito hace un llamado urgente a la ciudadanía para que se animen a donar sangre.

Disponibilidad de sangre

Históricamente durante la temporada de vacaciones y comienzo de año, se registra una baja en las donaciones de sangre. De acuerdo con el análisis de los últimos cinco años, entre 2020 y 2025 las donaciones disminuyeron en promedio un 8% en diciembre y un 12% en enero.

Ese comportamiento se repite en 2026. En lo corrido de este mes de enero, la Red Distrital de Sangre identificó una reducción significativa en la disponibilidad de componentes sanguíneos, especialmente glóbulos rojos O positivo y O negativo, así como plaquetas, que tienen una vida útil de apenas cinco días.

“Aunque Bogotá aún cuenta con reservas para responder a las necesidades de los pacientes, estas vienen disminuyendo de manera acelerada. Donar sangre en este momento es un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia para miles de pacientes que lo necesitan”, señaló Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.

Importancia de la donación de sangre

Actualmente, las reservas han llegado a niveles críticos , con disponibilidad para solo dos días, cuando el estándar habitual de la ciudad es de cinco.

De ahí el llamado urgente del Distrito, pues una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, ya que permite obtener glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

El plasma puede conservarse hasta por un año y los glóbulos rojos hasta 42 días, las plaquetas deben utilizarse en un plazo máximo de cinco días, lo que hace indispensable una donación constante y responsable durante todo el año.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar igual o más de 50 kilos.

Presentar documento de identidad.

Encontrarse en buen estado general de salud, no estar con gripe, ni fiebre. Si presenta síntomas gripales, esperar 14 días luego de finalizar síntomas.

Si sufre de hipertensión arterial o diabetes mellitus puede acercarse a un punto de donación para revisar con el personal de salud, si de acuerdo al tratamiento que viene recibiendo y otros factores individuales, puede donar.

Entender la responsabilidad de la donación de sangre y la importancia de ser sinceros en la encuesta y entrevista que realiza el personal del banco de sangre.

Haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas e hidratarse muy bien con agua.

Haber dejado transcurrir un periodo de 6 meses entre el momento de realización de tatuajes, perforaciones de oreja, acupuntura, piercing o maquillaje permanente y la donación de sangre.