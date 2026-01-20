Con la construcción de la Clínica de Mama, beneficiará a más de 15 mil mujeres

Más de 15 mil mujeres en Cali se verán beneficiadas con la construcción de la Clínica de la Mama, un nuevo centro especializado que fortalecerá la detección temprana y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama en la red pública de salud.

Las obras ya comenzaron en la IPS La Rivera de la ESE Norte, en la Comuna 5, donde se levantará una infraestructura diseñada exclusivamente para la atención integral de esta enfermedad, con una inversión que supera los $13 mil millones.

El proyecto apunta a responder a una de las principales necesidades en salud femenina: el acceso oportuno a exámenes especializados que permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Un centro especializado para diagnóstico oportuno

La Clínica de la Mama contará con 1.520 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, donde funcionarán 10 consultorios especializados y cuatro salas de apoyo diagnóstico, entre ellas mamografía, ecografía y toma de biopsias.

Esta capacidad permitirá aumentar la cobertura de mamografías de tamización y estudios complementarios, reduciendo los tiempos de espera y facilitando diagnósticos más rápidos y precisos para las pacientes.

El diseño del centro también incluye espacios exclusivos para las usuarias, áreas de postconsulta, salas de espera independientes y zonas técnicas para equipos biomédicos.

Obras por etapas hasta su puesta en funcionamiento

El desarrollo de la clínica se ejecuta por fases.

Durante 2025 se adelantaron estudios técnicos, diseños y excavaciones.

Mientras que en 2026 se concentrarán las obras estructurales, redes eléctricas e hidrosanitarias y montaje de la infraestructura principal.

La fase final está prevista para 2027, con la dotación biomédica, acabados y adecuaciones necesarias para su entrada en operación.

Mayor cobertura para mujeres

La ubicación del proyecto permitirá beneficiar especialmente a mujeres de las comunas 2, 4, 5, 6 y 7, así como a población del régimen subsidiado, mejorando el acceso a servicios especializados sin necesidad de desplazarse a IPS privadas.