Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, critica a sus padres en redes sociales

Después de varios meses de especulaciones sobre una ruptura familiar, Brooklyn, el hijo mayor de la familia Beckham, ha criticado a sus padres, David y Victoria, a través de sus historias de Instagram, por controlar “las narrativas de la prensa sobre nuestra familia” e “intentar sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Por desgracia, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió en varias historias.

Afirmando: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado; estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas de la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones teatrales en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido una constante en la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para publicar innumerables mentiras en los medios de comunicación, en su mayoría a costa de personas inocentes, con el fin de preservar su fachada de mujeres. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, agregó.