La estrella de la música mexicana, Peso Pluma, cancela su presentación en el Festival Estéreo Picnic

Según el comunicado de los organizadores, el mexicano realizará una gira en Estados Unidos durante las fechas del festival.

Peso Pluma. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images / Dia Dipasupil

El cantante y rapero, Peso Pluma, reconocido por su trabajo en la música regional mexicana, en particular, los corridos tumbados y su éxito, Ella baila sola, junto a Eslabón Armado, ha cancelado su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2026 de este próximo 21 de marzo.

Los organizadores expresaron a través de un comunicado que “el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en los Estados Unidos alrededor de las fechas del festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá”.

La última presentación de Peso Pluma en Colombia fue en el Movistar Arena de Bogotá, el 17 de diciembre de 2023, en el marco de su gira Doble P Tour Latinoamérica.

