Billie Eilish criticó operación de ICE en Minnesota al recibir premio medioambiental

La artista estadounidense, Billie Eilish, criticó fuertemente la operación del ICE en Minnesota, que resultó en el asesinato de la ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good por parte del agente Jonathan Ross, durante la entrega de los premios MLK Jr. 2026, en los Estados Unidos.

Al recibir el galardón a la justicia ambiental, la artista, declaró: “es muy extraño que se nos celebre por trabajar en pro de la justicia medioambiental en un momento en el que parece menos alcanzable que nunca, dada la situación actual de nuestro país y del mundo”.

“Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, cómo nos despojan de nuestros derechos civiles, cómo recortan los recursos para luchar contra la crisis climática en favor de los combustibles fósiles y la ganadería, que están destruyendo nuestro planeta, y cómo el acceso de las personas a la alimentación y la atención médica se está convirtiendo en un privilegio para los ricos en lugar de un nuevo derecho humano básico para todos los estadounidenses”, agregó.

“Está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es muy difícil celebrar eso cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros propios hogares o en nuestras calles”, sentenció.

Eilish fue honrada por la recaudación y donación de 11.5 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la justicia climática, la reducción de la contaminación por carbono y la equidad alimentaria, a través de la venta de la boletería de su última gira, Hit Me Hard and Soft.