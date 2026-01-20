Asociaciones médicas denuncian que no hay información de inversiones en los Equipos Básicos de Salud( Asociación Colombiana de Sociedades Científicas )

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) denunció que el Ministerio de Salud no ha entregado información clara ni verificable sobre el funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud (EBS), pese a que desde el año 2022 se han invertido más de 4 billones de pesos en este programa dirigido a la atención de la población más vulnerable del país.

Según el gremio médico-científico, desde el 6 de agosto de 2025 solicitó formalmente al Ministerio informar cuántos Equipos Básicos de Salud están en operación, cómo están conformados y bajo qué modalidades de contratación trabaja el talento humano que los integra, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta de fondo.

No obstante, ante el silencio de la cartera de Salud, la ACSC interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada en contra del Ministerio, y posteriormente un incidente de desacato, debido al incumplimiento de la orden judicial.

El presidente de la asociación, el médico intensivista Agamenón Quintero, cuestionó la falta de seguimiento al programa y al uso de los recursos públicos.

“No es entendible cómo el Ministerio de Salud ha invertido desde el año 2022 más de 4 billones de pesos en los Equipos Básicos de Salud y, a la fecha, no tenga conocimiento de cómo fueron utilizados estos recursos por parte de los hospitales, ni si su programa estrella cumple con las necesidades y expectativas que se generaron alrededor del mismo”, indicó el médico.

Quintero recordó que los Equipos Básicos de Salud están conformados por profesionales, técnicos y tecnólogos encargados de garantizar el Derecho Fundamental a la Salud, especialmente a través de acciones de prevención y detección temprana de enfermedades en comunidades vulnerables.

“La falta de información y la ausencia de un seguimiento riguroso por parte del Ministerio no permite saber cómo están operando estos equipos, si están completos, ni si requieren ajustes para su correcto funcionamiento”, advirtió el dirigente gremial.

El médico Quintero reiteró que la ACSC espera respuestas de fondo que permitan evaluar el programa y hacer los ajustes técnicos y científicos necesarios:

“No se trata de una discusión ideológica, sino de contar con información real y transparente para cumplirle a la población más vulnerable con la preservación del Derecho Fundamental a la Salud”, explicó.