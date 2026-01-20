Adjudican más de $14.000 millones para pavimentar la vía Melgar – Carmen de Apicalá

Tolima

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, adjudicó la licitación para la intervención de la vía que conecta a los municipios de Melgar y Carmen de Apicalá, principal corredor turístico del oriente del departamento.

El proyecto contempla una inversión superior a los $14.000 millones, de los cuales $12.793.090.000 corresponden a la ejecución de la obra, a cargo del Consorcio Vial Carmel 025, mientras que la interventoría estará a cargo de Infracon Tolima, con una inversión de $1.258.970.096.

“Las obras incluyen la pavimentación de cerca de cuatro kilómetros de vía, la ejecución de obras de protección y la intervención de tres puentes, acciones que permitirán mejorar la seguridad vial y las condiciones de movilidad en este importante corredor turístico del departamento”, explicó la secretaria de Infraestructura del Tolima, Sandra García.

El plazo de ejecución del proyecto será de seis meses, contados a partir de la legalización de los contratos, lo que permitirá una pronta puesta en servicio de esta infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social del oriente del Tolima.

Por su cercanía con Bogotá y su clima cálido, los municipios de Melgar y Carmen de Apicalá representan un importante destino turístico, de segunda vivienda y vacacional. Asimismo, este corredor es clave para el transporte de productos agrícolas como mango, limón, papaya y plátano, entre otros.