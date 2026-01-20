26 de enero, inicio de clases: Cartagena tiene todo listo para el comienzo del año escolar 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, tiene todo dispuesto para el inicio del año escolar 2026, que comenzará el próximo lunes 26 de enero, garantizando condiciones óptimas para estudiantes, docentes y comunidades educativas.

En la más reciente sesión de la Junta Distrital de Educación (JUDI) se dio a conocer el calendario escolar para esta vigencia, el cual abarcará 40 semanas de clases, finalizando el 29 de noviembre. Las 107 instituciones educativas oficiales de la ciudad, con sus 206 sedes, abrirán sus puertas para recibir a 178 mil estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo. De este total, 11.800 corresponden a primera infancia (preescolar), 52.130 a básica primaria y 60.478 a secundaria, reafirmando el compromiso del Distrito con el acceso y la permanencia escolar.

Tal como ha sido una constante durante la administración del alcalde Dumek Turbay, los servicios esenciales para la operación escolar están garantizados desde el primer día de clases, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los servicios de vigilancia, transporte y aseo, así como la vinculación oportuna de docentes.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que 2026 será el año de la calidad en la educación pública de Cartagena, con un enfoque integral en los aprendizajes, el fortalecimiento institucional y el acompañamiento a las comunidades educativas.

“Este 2026 lo asumimos como el año de la calidad educativa. Nuestro esfuerzo está enfocado en consolidar mejores resultados académicos, fortalecer los procesos pedagógicos, intervenir los aprendizajes fundamentales y lograr entrenamiento de las pruebas Saber para todos nuestros estudiantes”, enfatizó el funcionario.

Precisamente, en materia de evaluación, la Secretaría de Educación informó que 10.853 estudiantes presentarán las pruebas Saber 11 en 2026, de los cuales 8.702 corresponden a la jornada diurna y 2.151 a la jornada nocturna. Para este año, el Distrito espera revalidar y mejorar el buen desempeño alcanzado por los estudiantes cartageneros en esta prueba de Estado durante 2025, por lo que se espera que 60 instituciones suban de categoría este año.

Cartagena contará con el primer colegio oficial bilingüe

Como novedad en este 2026, Cartagena contará con la primera institución educativa oficial bilingüe, la cual estará ubicada en el barrio Bicenterario. El mismo fue construido gracias a la articulación de esfuerzos entre la Fundación Santo Domingo, que aportó el lote; la Fundación Pies Descalzos, que entregó los diseños; y el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, que realizó la construcción e interventoría. Este nuevo colegio abarca más de 5 mil metros de área construida, distribuida en cuatro bloques. Tendrá capacidad para mil estudiantes desde preescolar hasta bachillerato.

Todavía hay cupos para matricular

El secretario de Educación recalcó que en la ciudad aún hay cupos disponibles para matricular a los estudiantes en la mayoría de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Alberto Martínez reiteró su invitación a padres de familia y acudientes para que realicen oportunamente los procesos de matrícula y acompañen a sus hijos en el inicio de este nuevo año académico, que marca un paso decisivo hacia una educación pública de mayor calidad para Cartagena.