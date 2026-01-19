Tribunal admitió demanda que busca tumbar nombramiento de Laura Sarabia en el Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda que se interpuso contra el decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, que nombró a Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

Según la demanda, con la expedición del acto administrativo se habrían desconocido los requisitos mínimos que se exigen para ocupar el cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.

Precisamente, en el decreto 1029, Sarabia asumió el cargo como “embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

Precisamente, entre los argumentos se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático (…) No certificó un título de posgrado”.

Señala el demandante que la supuesta falta de dominio del idioma inglés afecta el desarrollo de la labor diplomática que deberá cumplir el embajador de Colombia.

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requiere la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, se añadió en la demanda.

Experiencia

Otro de los requisitos que se habrían incumplido con el nombramiento es el de la experiencia. Aunque Sarabia fue canciller de Colombia, se advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático en las relaciones internacionales de Colombia.

“La doctora Laura Sarabia Torres no pertenece a la carrera diplomática y consular, no acreditó títulos de pregrado en una disciplina académica y de posgrado, como tampoco cuenta con experiencia profesional relacionada para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, código 0036, grado 25″, se lee en la demanda.