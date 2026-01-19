Se descarta medida de pico y placa en Chiquinquirá, Boyacá

Chiquinquirá

En las últimas semanas se conoció que en el municipio de Chiquinquirá se está analizando la posibilidad de adoptar la medida de pico y placa debido a los trancones que se forman en horas pico en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario de la ‘Ciudad Mariana’, Jefferson Leonardo Caro, el parque automotor ha crecido en los últimos años y algunas de las vías se quedaron pequeñas.

“Precisamente la semana pasada tuvimos una reunión con el gremio de transporte público, estuvieron los del servicio de taxis y de colectivos de nuestra ciudad y sin embargo les dijimos a ellos que Chiquinquirá está creciendo de una forma muy rápida en cuanto al parque automotor y las vías, sobre todo de la parte del centro histórico, son muy angostas y eso ocasiona que en algunas horas del día, pues se ocasionen trancones innecesarios por algunos malos hábitos que tenemos en la ciudad”, indicó Caro Casas.

Ante esta situación, hace algunos días se conoció que desde la Administración Municipal se estaría contemplando decretar la medida de pico y placa en la ciudad.

“Por la cantidad de vehículos, les dijimos al gremio del transporte que en algún momento sería bueno hacer un plan piloto para ver qué tan bueno podría ser que por ejemplo el tema de taxis no salieran todos al tiempo, sino que lo hicieran día de por medio, con el fin de poder ver qué tan rentable es para ellos el desgaste de las máquinas, pero fue simplemente una conversación, no es nada en firme ni mucho menos, eso obedecería a un estudio, pero por ahora no tenemos los recursos para hacer ese estudio, entonces por ahora no está presente hacer un pico y placa en Chiquinquirá”, agregó el mandatario.

Aunque decretar la medida de pico y placa si se puso sobre la mesa, por ahora no se va a realizar, ya que hasta el momento no se tiene presupuestado adelantar los estudios para ponerla en marcha.