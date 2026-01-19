Romeo Santos rompe su propio récord junto a Prince Royce con “Lokita por mí”

“Lokita por mí” se consolida como un fenómeno imparable. Romeo Santos y Prince Royce no solo dominan la conversación en radio y redes sociales, sino que rompen récords históricos en sus propias carreras, reafirmando el poder global de la bachata en 2026. El sencillo, que recientemente estrenó su video oficial, se ha convertido en una canción viral, especialmente entre el público femenino, que ha adoptado el tema con humor, identificación y fuerza en plataformas digitales.

El impacto del sencillo se refleja en cifras contundentes. “Lokita por mí” alcanzó el No. 1 del Latin Airplay de Billboard en la edición del 27 de diciembre, otorgándole a Romeo Santos su vigésimo tercer liderazgo en este listado, ampliando su propio récord como el artista con más canciones número uno entre los actos que graban principalmente música tropical. Prince Royce, por su parte, logra su vigésimo No. 1, consolidándose como el segundo artista tropical con más liderazgos en la historia del chart.

Este nuevo hito llega apenas ocho meses después de que Romeo Santos encabezara la lista con “Khé?”, su colaboración con Rauw Alejandro, confirmando la vigencia, consistencia y capacidad de reinvención del llamado Rey de la Bachata. Para Prince Royce, el logro ratifica una trayectoria marcada por el éxito sostenido y una conexión global con el público, que ha sabido mantener viva y contemporánea la esencia del género.

“Lokita por mí” hace parte de Better Late Than Never, el primer álbum colaborativo de Romeo Santos y Prince Royce, un proyecto largamente esperado dentro de la historia de la bachata. La unión del Rey y el Príncipe finalmente se materializa en una producción que rompe esquemas, récords y expectativas, marcando un antes y un después para el género.

Más allá de los números, el álbum representa una declaración de unidad, legado y visión de futuro. Para el próximo año, ambos artistas anunciaron una gira conjunta, con la que buscan reunir generaciones, fortalecer la bachata y proyectarla aún más en los mercados internacionales.

En una reciente conversación para Popcast, Santos y Royce destacaron su admiración mutua, el desafío de actualizar un género tradicional sin perder su esencia, y cómo la bachata, pese a su impacto global, sigue conquistando nuevos espacios dentro de la industria musical.

Con “Lokita por mí” y Better Late Than Never, Romeo Santos y Prince Royce no solo celebran un éxito comercial: rompen su propio récord y confirman que la bachata vive uno de los momentos más poderosos de su historia.