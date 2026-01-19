Grupo Niche rinde homenaje a Barranquilla con su nuevo sencillo “Barranquilla Está de Moda”

En plena antesala del Carnaval de Barranquilla, Grupo Niche presenta su nuevo sencillo “Barranquilla Está de Moda”, una composición de José Aguirre que exalta el alma festiva, el desarrollo y la identidad cultural de una de las ciudades más emblemáticas de Colombia.

Con una melodía contagiosa, coros festivos y una narrativa profundamente emotiva, la canción retrata la experiencia de la agrupación al llegar a Barranquilla y recorrer sus lugares más representativos.

El tema hace un recorrido musical por el río Magdalena, Bocas de Ceniza, el Gran Malecón, el Estadio Metropolitano y el tradicional Barrio Abajo, conectando estos escenarios con expresiones icónicas del Carnaval como La Guacherna, desfile nocturno que marca el inicio de las fiestas.

“Barranquilla Está de Moda” se convierte en una declaración de amor a La Arenosa y a su gente, resaltando el carácter alegre, trabajador y visionario de los barranquilleros. A través de versos cargados de orgullo y agradecimiento, Grupo Niche reconoce el cariño que históricamente ha recibido en una plaza que ha sido fundamental para su trayectoria artística.

“Es un homenaje a la ciudad, a su progreso, a su gente y a la emoción que sentimos cada vez que llegamos a Barranquilla”, señala la agrupación.

El sencillo tendrá su estreno en vivo el sábado 17 de enero de 2026, durante La Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla 2026, que se realizará en el Estadio Romelio Martínez, evento que da inicio oficial a las celebraciones carnavaleras. Con este lanzamiento, la canción se suma al repertorio de Grupo Niche como un himno de celebración que une la tradición salsera con la energía vibrante del Carnaval.

El lanzamiento oficial de canción y video será el 6 de febrero 2026, pero aqui lo tenemos como adelanto en Caracol Radio.

Este nuevo lanzamiento llega en un momento clave para la agrupación. Grupo Niche inició su Niche Disco Tour 2026 el pasado 6 de enero en Puerto Morelos, México, y actualmente se encuentra nominado al GRAMMY en la categoría Mejor Álbum de Salsa o Álbum Tropical Latino por Clásicos 1.0, una producción que honra el legado del maestro Jairo Varela.

A esto se suma su reciente nominación a Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría Colaboración del Año – Tropical por “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)”, junto a Carlos Vives, reafirmando su compromiso con la proyección internacional de la música colombiana. Grupo Niche promete seguir haciendo historia en este 2026.